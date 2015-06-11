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Гонконг - Бутан

11.06.2015, Четверг, 15:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Гонконг - Бутан
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Катар 8 7 0 1 29:4 +25 21
2. Китай 8 5 2 1 27:1 +26 17
3. Гонконг 8 4 2 2 13:5 +8 14
4. Мальдивы 8 2 0 6 8:20 -12 6
5. Бутан 8 0 0 8 5:52 -47 0
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