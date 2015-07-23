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Тигрес УАНЛ - Интернасьонал

23.07.2015, Четверг, 04:00 мск Кубок Либертадорес, 1/2 финала , ответный матч Тигрес УАНЛ - Интернасьонал
Первый матч: 1 - 2
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 16 июля, четверг 04:00 Интернасьонал 2:1 Тигрес УАНЛ
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