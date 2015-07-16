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Интернасьонал - Тигрес УАНЛ

16.07.2015, Четверг, 04:00 мск Порту-Алегре, стадион Бейра-Рио Кубок Либертадорес, 1/2 финала , первый матч Интернасьонал - Тигрес УАНЛ
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