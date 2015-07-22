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Гуарани - Ривер Плейт

22.07.2015, Среда, 03:00 мск Кубок Либертадорес, 1/2 финала , ответный матч Гуарани - Ривер Плейт
Первый матч: 0 - 2
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 15 июля, среда 03:00 Ривер Плейт 2:0 Гуарани
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