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ДР Конго - Буркина-Фасо

03.06.2015, Среда, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные ДР Конго - Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные 2012

14 ноября, среда 19:00 ДР Конго 0:1 Буркина-Фасо
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