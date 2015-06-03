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Брисбен Роар - Вильярреал

03.06.2015, Среда, 12:00 мск Брисбэйн, стадион Санкорп Стэдиум Товарищеские матчи Брисбен Роар - Вильярреал
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