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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Урал - Томь

07.06.2015, Воскресенье, 15:00 мск Тюмень, стадион Геолог Трансляция: "Наш футбол" 14:45 (прямая) Россия. Матчи за место в РПЛ , ответный матч Урал - Томь
Первый матч: 1 - 0
Россия. Матчи за место в РПЛ (2014/2015)

первый матч		 3 июня, среда 16:00 Томь 0:1 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 15:00 Урал 0:0 Томь
4 тур
3 августа, суббота 17:20 Томь 1:2 Урал
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
1 апреля, понедельник 17:30 Урал 2:0 Томь
10 тур
6 сентября, четверг 16:00 Томь 3:2 Урал
Россия. Кубок ФНЛ 2013
Финал
19 февраля, вторник 17:00 Томь 1:3 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 7 июня 2015, 16:53

    Жаль, Томь опять без премьер-лиги...

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 7 июня 2015, 16:48

    У Непомнящего ни одна замена не прошла...

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    Рейтинг: +20

    джек99 7 июня 2015, 16:47

    Томь беззубая совсем..

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    Рейтинг: +54

    Ангажемент 7 июня 2015, 16:43

    Как же так, Погребняк?

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 7 июня 2015, 16:38

    Немова выпускать, доиграется Башкиров...

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 7 июня 2015, 16:30

    Похоже у Томи уже нет сил...

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 7 июня 2015, 16:18

    Погребняк не в брата пошел, даже Саная в прошлой игре лучше выглядел!

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    Рейтинг: +790

    denisov 7 июня 2015, 16:12

    Томь вперед!!!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 7 июня 2015, 16:08

    Урал во втором тайме опаснее пока!

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    Рейтинг: +10

    Torghan Hazard 7 июня 2015, 16:02

    Урал останется! Благодаря Смолову. Жаль в Краснодар ушёл.

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