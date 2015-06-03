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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Тосно - Ростов

03.06.2015, Среда, 18:30 мск Тихвин, стадион Кировец Трансляция: "Наш футбол" 18:15 (прямая) Россия. Матчи за место в РПЛ , первый матч Тосно - Ростов
Товарищеские матчи 2015

5 февраля, четверг 18:00 Ростов 0:0 Тосно
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +10

    e-geniy 5 июня 2015, 21:56

    Ростов победил по делу. Тосно зелен еще. Брал победу гостей и не прогадал, хотя поволноваться заставили

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    Рейтинг: +1297

    compka 3 июня 2015, 20:23

    Хадарцева в Ростов!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 3 июня 2015, 20:22

    Все, ставка сыграла, можно ложиться спать:)

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    Рейтинг: +124

    stexor 3 июня 2015, 20:21

    Ожидаемо, Ростов с победой....

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    Рейтинг: +30

    Лодыгин Юрий 3 июня 2015, 20:19

    Ну не повезло им с соперником.... Ну годик в ФНЛ я думаю не страшно

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    Рейтинг: +2898

    фанат джигурды 3 июня 2015, 20:17

    Ростов!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +10

    Iska-isko 3 июня 2015, 20:17

    Ясно понятно,следующую игру можно не смотреть!

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    Рейтинг: +113

    Новочек 3 июня 2015, 20:16

    Родили таки.

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    Рейтинг: +10

    Лидер ЦСКА 3 июня 2015, 20:16

    Домой Тосно!А,вы итак дома,xD,сорре,xD

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 3 июня 2015, 20:15

    Бухарик:) Думбия в Ростове заиграл бы как Сейду, было бы здорово:)

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