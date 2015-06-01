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Узбекистан (до 20) - Гондурас (мол.)

01.06.2015, Понедельник, 07:00 мск Кристчерч, стадион Кристчерч Стэдиум Чемпионат мира U-20, 1 тур Узбекистан (до 20) - Гондурас (мол.)
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия (до 21) 3 3 0 0 16:2 +14 9
2. Узбекистан (до 20) 3 1 0 2 6:7 -1 3
3. Гондурас (мол.) 3 1 0 2 5:11 -6 3
4. Фиджи (до 20) 3 1 0 2 4:11 -7 3
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