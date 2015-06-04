Введите ваш ник на сайте

Нигерия (до 20) - КНДР (до 20)

04.06.2015, Четверг, 07:00 мск Нью Плимут, стадион Таранаки Стэдиум Чемпионат мира U-20, 2 тур Нигерия (до 20) - КНДР (до 20)
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия (мол.) 3 3 0 0 9:3 +6 9
2. Нигерия (до 20) 3 2 0 1 8:4 +4 6
3. Венгрия (мол.) 3 1 0 2 6:5 +1 3
4. КНДР (до 20) 3 0 0 3 1:12 -11 0
...
  • Читайте нас: 