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Сербия (до 20) - Мексика (мол.)

06.06.2015, Суббота, 07:00 мск Данедим, стадион Отаго Стэдиум Чемпионат мира U-20, 3 тур Сербия (до 20) - Мексика (мол.)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сербия (до 20) 3 2 0 1 4:1 +3 6
2. Уругвай (до 20) 3 1 1 1 3:3 0 4
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