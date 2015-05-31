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Мексика (мол.) - Мали (до 20)

31.05.2015, Воскресенье, 04:00 мск Данедим, стадион Отаго Стэдиум Чемпионат мира U-20, 1 тур Мексика (мол.) - Мали (до 20)
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мали (до 20) 3 1 1 1 3:3 0 4
2. Мексика (мол.) 3 1 0 2 2:5 -3 3
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