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Португалия (до 20) - Сенегал (до 20)

31.05.2015, Воскресенье, 07:00 мск Гамильтон, стадион Вайкато Стэдиум Чемпионат мира U-20, 1 тур Португалия (до 20) - Сенегал (до 20)
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия (до 20) 3 3 0 0 10:1 +9 9
2. Колумбия (до 20) 3 1 1 1 3:4 -1 4
3. Сенегал (до 20) 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Катар (до 20) 3 0 0 3 1:7 -6 0
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