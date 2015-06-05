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Панама (до 20) - Гана (до 20)

05.06.2015, Пятница, 07:00 мск Окленд, стадион Норт Харбор Чемпионат мира U-20, 3 тур Панама (до 20) - Гана (до 20)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гана (до 20) 3 2 1 0 5:3 +2 7
2. Австрия (до 20) 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Аргентина (до 20) 3 0 2 1 4:5 -1 2
4. Панама (до 20) 3 0 1 2 3:5 -2 1
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