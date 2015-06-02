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Новая Зеландия (до 20) - США (до 20)

02.06.2015, Вторник, 10:00 мск Окленд, стадион Норт Харбор Чемпионат мира U-20, 2 тур Новая Зеландия (до 20) - США (до 20)
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