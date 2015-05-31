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Гондурас - Сальвадор

31.05.2015, Воскресенье, 23:00 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди Товарищеские матчи. Сборные Гондурас - Сальвадор
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, группа B
2 тур
13 июля, суббота 05:30 Гондурас 1:0 Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные 2012

3 июня, воскресенье 00:15 Сальвадор 0:3 Гондурас
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