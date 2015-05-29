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Хьюстон - Манчестер Сити

29.05.2015, Пятница, 03:30 мск Хьюстон, стадион ББВА Компасс Стэдиум Товарищеские матчи Хьюстон - Манчестер Сити
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