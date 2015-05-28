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Коламбус - Валенсия

28.05.2015, Четверг, 02:30 мск Коламбус, стадион Коламбус Крю Стэдиум Товарищеские матчи Коламбус - Валенсия
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