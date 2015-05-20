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Таиланд - КНДР

20.05.2015, Среда, 15:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Таиланд - КНДР
Товарищеские матчи. Сборные 2013

26 января, суббота 12:00 КНДР 2:2
(0:1)п		 Таиланд
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