Витесс - Херенвен

|Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
первый матч
|28 мая, четверг
|21:45
|Херенвен
|2:2
|Витесс
|19 тур
|24 января, суббота
|22:45
|Херенвен
|4:1
|Витесс
|6 тур
|20 сентября, суббота
|22:45
|Витесс
|1:1
|Херенвен
|30 тур
|29 марта, суббота
|21:45
|Витесс
|2:2
|Херенвен
|10 тур
|19 октября, суббота
|22:45
|Херенвен
|2:3
|Витесс
|18 тур
|22 декабря, суббота
|21:45
|Херенвен
|2:1
|Витесс
|8 тур
|6 октября, суббота
|21:45
|Витесс
|3:3
|Херенвен
|31 тур
|21 апреля, суббота
|20:45
|Херенвен
|1:1
|Витесс
|8 тур
|1 октября, суббота
|21:45
|Витесс
|1:1
|Херенвен
|27 тур
|12 марта, суббота
|22:45
|Витесс
|1:1
|Херенвен
|5 тур
|11 сентября, суббота
|21:45
|Херенвен
|2:1
|Витесс