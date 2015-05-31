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Витесс - Херенвен

31.05.2015, Воскресенье, 17:45 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, Финал , ответный матч Витесс - Херенвен
Первый матч: 2 - 2
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
первый матч		 28 мая, четверг 21:45 Херенвен 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
24 января, суббота 22:45 Херенвен 4:1 Витесс
6 тур
20 сентября, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 21:45 Витесс 2:2 Херенвен
10 тур
19 октября, суббота 22:45 Херенвен 2:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
22 декабря, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
8 тур
6 октября, суббота 21:45 Витесс 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:45 Херенвен 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
31 января, вторник 23:45 Витесс 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Херенвен
3 тур
15 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:0 Витесс
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