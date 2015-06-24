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Португалия (мол.) - Швеция (мол.)

24.06.2015, Среда, 21:45 мск Угерске-Градиште, стадион Местски футбольный стадион Молодежный чемпионат Европы, 3 тур Португалия (мол.) - Швеция (мол.)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия (мол.) 3 1 2 0 2:1 +1 5
2. Швеция (мол.) 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Италия (мол.) 3 1 1 1 4:3 +1 4
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