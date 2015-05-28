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Крузейро - Ривер Плейт

28.05.2015, Четверг, 04:00 мск Белу-Оризонти, стадион Минейран Кубок Либертадорес, 1/4 финала , ответный матч Крузейро - Ривер Плейт
Первый матч: 1 - 0
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 22 мая, пятница 04:00 Ривер Плейт 0:1 Крузейро
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