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Интернасьонал - Санта-Фе

28.05.2015, Четверг, 01:30 мск Порту-Алегре, стадион Бейра-Рио Кубок Либертадорес, 1/4 финала , ответный матч Интернасьонал - Санта-Фе
Первый матч: 0 - 1
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 21 мая, четверг 04:00 Санта-Фе 1:0 Интернасьонал
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