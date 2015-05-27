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Тигрес УАНЛ - Эмелек

27.05.2015, Среда, 04:00 мск Кубок Либертадорес, 1/4 финала , ответный матч Тигрес УАНЛ - Эмелек
Первый матч: 0 - 1
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 20 мая, среда 04:00 Эмелек 1:0 Тигрес УАНЛ
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