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Бразилия - Гондурас

11.06.2015, Четверг, 04:00 мск Порту-Алегре, стадион Бейра-Рио Товарищеские матчи. Сборные Бразилия - Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные 2013

17 ноября, воскресенье 04:30 Гондурас 0:5 Бразилия
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