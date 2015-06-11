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Испания - Коста-Рика

11.06.2015, Четверг, 23:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Испания - Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные 2011

16 ноября, среда 01:00 Коста-Рика 2:2 Испания
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