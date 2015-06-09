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Финляндия - Эстония

09.06.2015, Вторник, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Финляндия - Эстония
Товарищеские матчи. Сборные 2012

1 июня, пятница 21:30 Эстония 1:2 Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

21 мая, пятница 20:00 Эстония 2:0 Финляндия
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