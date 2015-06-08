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Норвегия - Швеция

08.06.2015, Понедельник, 21:00 мск Осло, стадион Уллеваал Товарищеские матчи. Сборные Норвегия - Швеция
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 22:00 Швеция 4:2 Норвегия
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