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Бразилия - Мексика

07.06.2015, Воскресенье, 23:00 мск Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу Товарищеские матчи. Сборные Бразилия - Мексика
Чемпионат мира 2014, группа A
2 тур
17 июня, вторник 23:00 Бразилия 0:0 Мексика
Кубок Конфедераций 2013, группа A
2 тур
19 июня, среда 23:00 Бразилия 2:0 Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2012

3 июня, воскресенье 23:00 Бразилия 0:2 Мексика
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