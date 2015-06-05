Нидерланды - США

У американцев в составе одни легионеры, впрочем у голландцев тоже полно африканцев...
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|3 марта, среда
|22:45
|Нидерланды
|2:1
|США
|
|3 марта, среда
|22:45
|Нидерланды
|2:1
|США
У американцев в составе одни легионеры, впрочем у голландцев тоже полно африканцев...
Молодцы америкосы хороший матч выдали хотя и играли не в полный основной состав
[q]90+3' Звучит финальный свисток! Матч окончен! Спасибо за внимание. Трансляцию вел Андрей Ковалев. До новых встреч на футболе![/q]норм америкосы, не то что наши :(
вот так ДОГОВОРНЯЯЯЯЯЯЯЯК!!!
точняк
Чёт оранжевые притормозили...
красивую комбинацию разыграли янки
3-2
Во! Понеслась! Давите их!
3:1