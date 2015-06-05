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Нидерланды - США

05.06.2015, Пятница, 21:30 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - США
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 марта, среда 22:45 Нидерланды 2:1 США
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 6 июня 2015, 08:22

    У американцев в составе одни легионеры, впрочем у голландцев тоже полно африканцев...

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    Рейтинг: +27

    eskobar34 5 июня 2015, 23:57

    Молодцы америкосы хороший матч выдали хотя и играли не в полный основной состав

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    Рейтинг: +104

    Killofwrath 5 июня 2015, 23:31

    [q]90+3' Звучит финальный свисток! Матч окончен! Спасибо за внимание. Трансляцию вел Андрей Ковалев. До новых встреч на футболе![/q]норм америкосы, не то что наши :(

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    Рейтинг: +39

    ФОКС БАНДЮГА 5 июня 2015, 23:24

    вот так ДОГОВОРНЯЯЯЯЯЯЯЯК!!!

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    Рейтинг: +15

    arturzinio > ФОКС БАНДЮГА 6 июня 2015, 00:43

    точняк

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    Рейтинг: +111

    Rusti 5 июня 2015, 23:18

    3-4

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    Рейтинг: +79

    dima090887 > Rusti 5 июня 2015, 23:21

    Да не 4-3 или так-же и останется!

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    Рейтинг: +79

    dima090887 > Rusti 5 июня 2015, 23:22

    не верится,что ничью оставят!

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    Рейтинг: +79

    dima090887 > Rusti 5 июня 2015, 23:25

    Нихрена ты прав оказался... Чистая лажа бл...

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    Рейтинг: +79

    dima090887 5 июня 2015, 23:11

    Чёт оранжевые притормозили...

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    Рейтинг: +182

    ИгУаИн001 5 июня 2015, 23:00

    красивую комбинацию разыграли янки

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    Рейтинг: +111

    Rusti 5 июня 2015, 22:59

    3-2

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    Рейтинг: +79

    dima090887 5 июня 2015, 22:51

    Во! Понеслась! Давите их!

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 5 июня 2015, 22:41

    3:1

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