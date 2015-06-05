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Венгрия - Литва

05.06.2015, Пятница, 19:30 мск Дебрецен, стадион Нагьердей Товарищеские матчи. Сборные Венгрия - Литва
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 20:00 Венгрия 2:0 Литва
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