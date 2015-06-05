Волга - Челябинск

|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Волга
|1:1
|Челябинск
|2 тур
|24 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Волга
|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Волга
|1:1
|Челябинск
|2 тур
|24 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Волга
|17 тур
|22 октября, вторник
|13:00
|Челябинск
|1:2
|Волга
|7 тур
|27 августа, вторник
|18:00
|Волга
|2:1
|Челябинск
|27 тур
|15 мая, среда
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|35 тур
|12 мая, суббота
|16:30
|Челябинск
|2:2
|Волга
|21 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Волга
|1:0
|Челябинск
|9 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Челябинск
|0:1
|Волга
|24 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Волга
|1:2
|Челябинск
|12 тур
|19 июля, понедельник
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38