Введите ваш ник на сайте

Волга - Челябинск

05.06.2015, Пятница, 18:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Волга - Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
23 сентября, вторник 18:00 Волга 1:1 Челябинск
2 тур
24 июля, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
27 тур
5 июня, четверг 17:00 Челябинск 2:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 13:00 Челябинск 1:2 Волга
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Волга 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 16:30 Челябинск 1:1 Волга
11 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 16:30 Челябинск 2:2 Волга
21 тур
3 сентября, суббота 18:00 Волга 1:0 Челябинск
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Челябинск 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Волга 1:2 Челябинск
12 тур
19 июля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Челябинск 1:1 Волга
16 тур
18 июля, суббота 18:00 Волга 1:1 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
...
  • Читайте нас: 