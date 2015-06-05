Зенит-Ижевск - Сызрань-2003

|18 тур
|26 октября, воскресенье
|14:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Сызрань-2003
|8 тур
|2 сентября, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|1:1
|Зенит-Ижевск
|18 тур
|26 октября, воскресенье
|14:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Сызрань-2003
|8 тур
|2 сентября, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|1:1
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|30 мая, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|4:1
|Сызрань-2003
|17 тур
|22 октября, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Зенит-Ижевск
|7 тур
|27 августа, вторник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|0:0
|Сызрань-2003
|21 тур
|18 апреля, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:1
|Сызрань-2003
|5 тур
|14 августа, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|2:2
|Зенит-Ижевск
|30 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Зенит-Ижевск
|16 тур
|4 августа, четверг
|19:00
|Зенит-Ижевск
|4:0
|Сызрань-2003
|4 тур
|14 мая, суббота
|13:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Зенит-Ижевск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38