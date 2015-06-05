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Зенит-Ижевск - Сызрань-2003

05.06.2015, Пятница, 18:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Зенит-Ижевск - Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
18 тур
26 октября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 2:0 Сызрань-2003
8 тур
2 сентября, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
26 тур
30 мая, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 4:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 19:00 Сызрань-2003 0:0 Зенит-Ижевск
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
21 тур
18 апреля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:1 Сызрань-2003
5 тур
14 августа, вторник 19:00 Сызрань-2003 2:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 17:00 Сызрань-2003 2:1 Зенит-Ижевск
16 тур
4 августа, четверг 19:00 Зенит-Ижевск 4:0 Сызрань-2003
4 тур
14 мая, суббота 13:00 Сызрань-2003 2:1 Зенит-Ижевск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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