Лада-Тольятти - Динамо

|14 тур
|4 октября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:0
|Лада-Тольятти
|4 тур
|7 августа, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|3:1
|Динамо
|14 тур
|4 октября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:0
|Лада-Тольятти
|4 тур
|7 августа, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|3:1
|Динамо
|27 тур
|5 июня, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:2
|Динамо
|16 тур
|16 октября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:1
|Динамо
|6 тур
|21 августа, среда
|18:00
|Динамо
|2:3
|Лада-Тольятти
|22 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|Динамо
|6 тур
|17 августа, пятница
|18:00
|Динамо
|1:1
|Лада-Тольятти
|26 тур
|22 сентября, вторник
|17:30
|Лада-Тольятти
|1:0
|Динамо
|10 тур
|14 июня, воскресенье
|18:00
|Динамо
|5:0
|Лада-Тольятти
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Носта
|24
|7
|7
|10
|20:30
|-10
|28
|2.
|Нефтехимик
|24
|7
|5
|12
|24:32
|-8
|26
|3.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|9
|10
|27:36
|-9
|24
|4.
|Динамо Кр
|24
|4
|8
|12
|17:34
|-17
|20
|5.
|Спартак Й-О
|24
|1
|7
|16
|17:67
|-50
|10