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Лада-Тольятти - Динамо

30.05.2015, Суббота, 17:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур Лада-Тольятти - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
14 тур
4 октября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Лада-Тольятти
4 тур
7 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 3:1 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
27 тур
5 июня, четверг 18:30 Лада-Тольятти 1:2 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:1 Динамо
6 тур
21 августа, среда 18:00 Динамо 2:3 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
22 тур
21 апреля, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Динамо
6 тур
17 августа, пятница 18:00 Динамо 1:1 Лада-Тольятти
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
26 тур
22 сентября, вторник 17:30 Лада-Тольятти 1:0 Динамо
10 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Динамо 5:0 Лада-Тольятти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Носта 24 7 7 10 20:30 -10 28
2. Нефтехимик 24 7 5 12 24:32 -8 26
3. Лада-Тольятти 24 5 9 10 27:36 -9 24
4. Динамо Кр 24 4 8 12 17:34 -17 20
5. Спартак Й-О 24 1 7 16 17:67 -50 10
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