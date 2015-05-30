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Носта - Нефтехимик

30.05.2015, Суббота, 16:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур Носта - Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
18 тур
28 октября, вторник 15:00 Носта 1:0 Нефтехимик
8 тур
3 сентября, среда 18:00 Нефтехимик 2:0 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
28 тур
17 октября, понедельник 15:00 Носта 0:0 Нефтехимик
14 тур
13 июля, среда 18:00 Нефтехимик 6:1 Носта
2 тур
30 апреля, суббота 15:00 Носта 1:3 Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
19 тур
13 сентября, понедельник 16:00 Нефтехимик 4:1 Носта
7 тур
10 июня, четверг 16:00 Носта 2:4 Нефтехимик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Носта 24 7 7 10 20:30 -10 28
2. Нефтехимик 24 7 5 12 24:32 -8 26
3. Лада-Тольятти 24 5 9 10 27:36 -9 24
4. Динамо Кр 24 4 8 12 17:34 -17 20
5. Спартак Й-О 24 1 7 16 17:67 -50 10
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