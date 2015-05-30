Носта - Нефтехимик

|18 тур
|28 октября, вторник
|15:00
|Носта
|1:0
|Нефтехимик
|8 тур
|3 сентября, среда
|18:00
|Нефтехимик
|2:0
|Носта
|18 тур
|28 октября, вторник
|15:00
|Носта
|1:0
|Нефтехимик
|8 тур
|3 сентября, среда
|18:00
|Нефтехимик
|2:0
|Носта
|28 тур
|17 октября, понедельник
|15:00
|Носта
|0:0
|Нефтехимик
|14 тур
|13 июля, среда
|18:00
|Нефтехимик
|6:1
|Носта
|2 тур
|30 апреля, суббота
|15:00
|Носта
|1:3
|Нефтехимик
|19 тур
|13 сентября, понедельник
|16:00
|Нефтехимик
|4:1
|Носта
|7 тур
|10 июня, четверг
|16:00
|Носта
|2:4
|Нефтехимик
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Носта
|24
|7
|7
|10
|20:30
|-10
|28
|2.
|Нефтехимик
|24
|7
|5
|12
|24:32
|-8
|26
|3.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|9
|10
|27:36
|-9
|24
|4.
|Динамо Кр
|24
|4
|8
|12
|17:34
|-17
|20
|5.
|Спартак Й-О
|24
|1
|7
|16
|17:67
|-50
|10