Челябинск - Рубин-2

|18 тур
|28 октября, вторник
|14:00
|Рубин-2
|0:1
|Челябинск
|8 тур
|2 сентября, вторник
|16:30
|Челябинск
|1:0
|Рубин-2
|18 тур
|28 октября, вторник
|14:00
|Рубин-2
|0:1
|Челябинск
|8 тур
|2 сентября, вторник
|16:30
|Челябинск
|1:0
|Рубин-2
|20 тур
|24 апреля, четверг
|16:00
|Рубин-2
|1:3
|Челябинск
|10 тур
|14 сентября, суббота
|15:00
|Челябинск
|8:0
|Рубин-2
|32 тур
|5 июня, среда
|13:00
|Челябинск
|4:1
|Рубин-2
|16 тур
|11 октября, четверг
|15:00
|Рубин-2
|1:1
|Челябинск
|28 тур
|17 октября, понедельник
|14:00
|Челябинск
|2:0
|Рубин-2
|14 тур
|13 июля, среда
|17:00
|Рубин-2
|0:1
|Челябинск
|2 тур
|30 апреля, суббота
|15:00
|Челябинск
|2:1
|Рубин-2
|17 тур
|31 августа, вторник
|18:00
|Рубин-2
|1:3
|Челябинск
|5 тур
|27 мая, четверг
|16:30
|Челябинск
|1:0
|Рубин-2
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38