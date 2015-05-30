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Челябинск - Рубин-2

30.05.2015, Суббота, 13:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур Челябинск - Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
18 тур
28 октября, вторник 14:00 Рубин-2 0:1 Челябинск
8 тур
2 сентября, вторник 16:30 Челябинск 1:0 Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 16:00 Рубин-2 1:3 Челябинск
10 тур
14 сентября, суббота 15:00 Челябинск 8:0 Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
5 июня, среда 13:00 Челябинск 4:1 Рубин-2
16 тур
11 октября, четверг 15:00 Рубин-2 1:1 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
28 тур
17 октября, понедельник 14:00 Челябинск 2:0 Рубин-2
14 тур
13 июля, среда 17:00 Рубин-2 0:1 Челябинск
2 тур
30 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
17 тур
31 августа, вторник 18:00 Рубин-2 1:3 Челябинск
5 тур
27 мая, четверг 16:30 Челябинск 1:0 Рубин-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
21 тур
27 августа, четверг 16:00 Рубин-2 2:5 Челябинск
5 тур
19 мая, вторник 16:30 Челябинск 0:1 Рубин-2
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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