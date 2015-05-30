КАМАЗ - Зенит-Ижевск

|22 тур
|6 мая, среда
|14:00
|КАМАЗ
|1:0
|Зенит-Ижевск
|1 тур
|18 июля, пятница
|19:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|КАМАЗ
|22 тур
|6 мая, среда
|14:00
|КАМАЗ
|1:0
|Зенит-Ижевск
|1 тур
|18 июля, пятница
|19:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|КАМАЗ
|1/128 финала
|28 июля, понедельник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|КАМАЗ
|23 тур
|12 мая, понедельник
|18:00
|КАМАЗ
|2:0
|Зенит-Ижевск
|12 тур
|24 сентября, вторник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:2
|КАМАЗ
|2 тур
|26 июля, пятница
|18:00
|КАМАЗ
|0:2
|Зенит-Ижевск
|28 тур
|18 мая, суббота
|18:00
|КАМАЗ
|0:1
|Зенит-Ижевск
|12 тур
|19 сентября, среда
|17:00
|Зенит-Ижевск
|0:2
|КАМАЗ
|1/128 финала
|29 июля, воскресенье
|14:00
|Зенит-Ижевск
|3:3
(5:3)п
|КАМАЗ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38