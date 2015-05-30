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КАМАЗ - Зенит-Ижевск

30.05.2015, Суббота, 14:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур КАМАЗ - Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
22 тур
6 мая, среда 14:00 КАМАЗ 1:0 Зенит-Ижевск
1 тур
18 июля, пятница 19:00 Зенит-Ижевск 0:1 КАМАЗ
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 0:1 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
23 тур
12 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 2:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
12 тур
24 сентября, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 КАМАЗ
2 тур
26 июля, пятница 18:00 КАМАЗ 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 18:00 КАМАЗ 0:1 Зенит-Ижевск
12 тур
19 сентября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 0:2 КАМАЗ
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 3:3
(5:3)п		 КАМАЗ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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