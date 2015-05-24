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Нефтехимик - Лада-Тольятти

24.05.2015, Воскресенье, 17:30 мск Нижнекамск, стадион Нефтехимик Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 25 тур Нефтехимик - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
21 тур
30 апреля, четверг 16:00 Нефтехимик 0:1 Лада-Тольятти
11 тур
17 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:2 Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 3:0 Нефтехимик
16 тур
18 июля, суббота 13:00 Нефтехимик 1:3 Лада-Тольятти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Носта 24 7 7 10 20:30 -10 28
2. Нефтехимик 24 7 5 12 24:32 -8 26
3. Лада-Тольятти 24 5 9 10 27:36 -9 24
4. Динамо Кр 24 4 8 12 17:34 -17 20
5. Спартак Й-О 24 1 7 16 17:67 -50 10
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