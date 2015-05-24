Нефтехимик - Лада-Тольятти

|21 тур
|30 апреля, четверг
|16:00
|Нефтехимик
|0:1
|Лада-Тольятти
|11 тур
|17 сентября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:2
|Нефтехимик
|21 тур
|30 апреля, четверг
|16:00
|Нефтехимик
|0:1
|Лада-Тольятти
|11 тур
|17 сентября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:2
|Нефтехимик
|32 тур
|25 октября, воскресенье
|14:00
|Лада-Тольятти
|3:0
|Нефтехимик
|16 тур
|18 июля, суббота
|13:00
|Нефтехимик
|1:3
|Лада-Тольятти
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Носта
|24
|7
|7
|10
|20:30
|-10
|28
|2.
|Нефтехимик
|24
|7
|5
|12
|24:32
|-8
|26
|3.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|9
|10
|27:36
|-9
|24
|4.
|Динамо Кр
|24
|4
|8
|12
|17:34
|-17
|20
|5.
|Спартак Й-О
|24
|1
|7
|16
|17:67
|-50
|10