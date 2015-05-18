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Лада-Тольятти - Носта

18.05.2015, Понедельник, 17:30 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур Лада-Тольятти - Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
15 тур
10 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:2 Носта
5 тур
15 августа, пятница 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
26 тур
30 мая, пятница 16:00 Носта 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 13:00 Носта 2:2 Лада-Тольятти
8 тур
4 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Носта 24 7 7 10 20:30 -10 28
2. Нефтехимик 24 7 5 12 24:32 -8 26
3. Лада-Тольятти 24 5 9 10 27:36 -9 24
4. Динамо Кр 24 4 8 12 17:34 -17 20
5. Спартак Й-О 24 1 7 16 17:67 -50 10
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