Лада-Тольятти - Носта

|15 тур
|10 октября, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:2
|Носта
|5 тур
|15 августа, пятница
|17:00
|Носта
|1:1
|Лада-Тольятти
|15 тур
|10 октября, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:2
|Носта
|5 тур
|15 августа, пятница
|17:00
|Носта
|1:1
|Лада-Тольятти
|26 тур
|30 мая, пятница
|16:00
|Носта
|0:0
|Лада-Тольятти
|18 тур
|28 октября, понедельник
|13:00
|Носта
|2:2
|Лада-Тольятти
|8 тур
|4 сентября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|Носта
|17 тур
|17 октября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|Носта
|1 тур
|21 июля, суббота
|17:00
|Носта
|1:1
|Лада-Тольятти
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Носта
|24
|7
|7
|10
|20:30
|-10
|28
|2.
|Нефтехимик
|24
|7
|5
|12
|24:32
|-8
|26
|3.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|9
|10
|27:36
|-9
|24
|4.
|Динамо Кр
|24
|4
|8
|12
|17:34
|-17
|20
|5.
|Спартак Й-О
|24
|1
|7
|16
|17:67
|-50
|10