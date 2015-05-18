Сызрань-2003 - Рубин-2

|22 тур
|6 мая, среда
|17:00
|Рубин-2
|2:0
|Сызрань-2003
|1 тур
|18 июля, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|5:0
|Рубин-2
|22 тур
|6 мая, среда
|17:00
|Рубин-2
|2:0
|Сызрань-2003
|1 тур
|18 июля, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|5:0
|Рубин-2
|21 тур
|30 апреля, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Рубин-2
|11 тур
|19 сентября, четверг
|16:00
|Рубин-2
|1:1
|Сызрань-2003
|27 тур
|15 мая, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Рубин-2
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:00
|Рубин-2
|2:1
|Сызрань-2003
|37 тур
|24 мая, четверг
|16:00
|Рубин-2
|0:2
|Сызрань-2003
|23 тур
|15 сентября, четверг
|19:00
|Сызрань-2003
|4:1
|Рубин-2
|11 тур
|24 июня, пятница
|17:00
|Рубин-2
|0:1
|Сызрань-2003
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38