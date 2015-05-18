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Челябинск - КАМАЗ

18.05.2015, Понедельник, 16:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур Челябинск - КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
17 тур
22 октября, среда 13:00 Челябинск 0:1 КАМАЗ
7 тур
27 августа, среда 18:00 КАМАЗ 3:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
26 тур
30 мая, пятница 18:00 КАМАЗ 1:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 15:00 КАМАЗ 0:1 Челябинск
8 тур
4 сентября, среда 16:30 Челябинск 3:1 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 1:1 Челябинск
9 тур
5 сентября, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Россия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
1 июля, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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