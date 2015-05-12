Челябинск - Сызрань-2003

|13 тур
|28 сентября, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|0:1
|Сызрань-2003
|3 тур
|1 августа, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Челябинск
|13 тур
|28 сентября, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|0:1
|Сызрань-2003
|3 тур
|1 августа, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Челябинск
|25 тур
|24 мая, суббота
|15:00
|Челябинск
|3:0
|Сызрань-2003
|12 тур
|24 сентября, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|1:2
|Челябинск
|2 тур
|26 июля, пятница
|16:30
|Челябинск
|1:3
|Сызрань-2003
|20 тур
|27 октября, суббота
|18:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Челябинск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:1
|Сызрань-2003
|32 тур
|24 апреля, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|1:2
|Челябинск
|18 тур
|16 августа, вторник
|16:30
|Челябинск
|0:0
|Сызрань-2003
|6 тур
|24 мая, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Челябинск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38