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Челябинск - Сызрань-2003

12.05.2015, Вторник, 16:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур Челябинск - Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Сызрань-2003
3 тур
1 августа, пятница 19:00 Сызрань-2003 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
25 тур
24 мая, суббота 15:00 Челябинск 3:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
12 тур
24 сентября, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:2 Челябинск
2 тур
26 июля, пятница 16:30 Челябинск 1:3 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
27 октября, суббота 18:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
4 тур
5 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:2 Челябинск
18 тур
16 августа, вторник 16:30 Челябинск 0:0 Сызрань-2003
6 тур
24 мая, вторник 19:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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