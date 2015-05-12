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Зенит-Ижевск - Рубин-2

12.05.2015, Вторник, 17:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур Зенит-Ижевск - Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
23 сентября, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 1:4 Рубин-2
2 тур
24 июля, четверг 18:00 Рубин-2 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Рубин-2
4 тур
7 августа, среда 17:00 Рубин-2 1:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 4:1 Рубин-2
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Рубин-2 1:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 16:00 Рубин-2 0:1 Зенит-Ижевск
26 тур
5 октября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Рубин-2
1 тур
25 апреля, понедельник 00:00 Рубин-2 1:1 Зенит-Ижевск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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