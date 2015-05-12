Зенит-Ижевск - Рубин-2

|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Рубин-2
|2 тур
|24 июля, четверг
|18:00
|Рубин-2
|0:2
|Зенит-Ижевск
|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Рубин-2
|2 тур
|24 июля, четверг
|18:00
|Рубин-2
|0:2
|Зенит-Ижевск
|14 тур
|4 октября, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Рубин-2
|4 тур
|7 августа, среда
|17:00
|Рубин-2
|1:1
|Зенит-Ижевск
|17 тур
|17 октября, среда
|17:00
|Зенит-Ижевск
|4:1
|Рубин-2
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Рубин-2
|1:2
|Зенит-Ижевск
|27 тур
|11 октября, вторник
|16:00
|Рубин-2
|0:1
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|5 октября, среда
|17:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Рубин-2
|1 тур
|25 апреля, понедельник
|00:00
|Рубин-2
|1:1
|Зенит-Ижевск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38