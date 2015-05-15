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Мидлсбро - Брентфорд

15.05.2015, Пятница, 21:45 мск Миддлсбро, стадион Риверсайд Англия. Чемпион-Лига, 1/2 финала , ответный матч Мидлсбро - Брентфорд
Первый матч: 2 - 1
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 8 мая, пятница 21:45 Брентфорд 1:2 Мидлсбро
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
28 тур
31 января, суббота 15:15 Брентфорд 0:1 Мидлсбро
8 тур
20 сентября, суббота 18:00 Мидлсбро 4:0 Брентфорд
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