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Брентфорд - Мидлсбро

08.05.2015, Пятница, 21:45 мск Брентфорд, стадион Гриффин Парк Англия. Чемпион-Лига, 1/2 финала , первый матч Брентфорд - Мидлсбро
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
28 тур
31 января, суббота 15:15 Брентфорд 0:1 Мидлсбро
8 тур
20 сентября, суббота 18:00 Мидлсбро 4:0 Брентфорд
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