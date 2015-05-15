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Бока Хуниорс - Ривер Плейт

15.05.2015, Пятница, 03:00 мск Кубок Либертадорес, 1/8 финала , ответный матч Бока Хуниорс - Ривер Плейт
Первый матч: 0 - 1
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/8 финала
первый матч		 8 мая, пятница 03:00 Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс
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