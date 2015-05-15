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Расинг Клуб - Монтевидео Уондерерс

15.05.2015, Пятница, 00:30 мск Кубок Либертадорес, 1/8 финала , ответный матч Расинг Клуб - Монтевидео Уондерерс
Первый матч: 1 - 1
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/8 финала
первый матч		 8 мая, пятница 00:45 Монтевидео Уондерерс 1:1 Расинг Клуб
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