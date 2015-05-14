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Коринтианс - Гуарани

14.05.2015, Четверг, 04:00 мск Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу Кубок Либертадорес, 1/8 финала , ответный матч Коринтианс - Гуарани
Первый матч: 0 - 2
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/8 финала
первый матч		 7 мая, четверг 01:45 Гуарани 2:0 Коринтианс
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