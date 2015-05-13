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Санта-Фе - Эстудиантес

13.05.2015, Среда, 03:30 мск Кубок Либертадорес, 1/8 финала , ответный матч Санта-Фе - Эстудиантес
Первый матч: 1 - 2
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/8 финала
первый матч		 6 мая, среда 02:45 Эстудиантес 2:1 Санта-Фе
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