Локомотив - Кубань (ЛФЛ)

|5 тур
|24 августа, воскресенье
|19:30
|Кубань (ЛФЛ)
|2:1
|Локомотив
|5 тур
|24 августа, воскресенье
|19:30
|Кубань (ЛФЛ)
|2:1
|Локомотив
|18 тур
|2 декабря, понедельник
|19:30
|Кубань (ЛФЛ)
|1:3
|Локомотив
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Кубань (ЛФЛ)
|25 тур
|20 апреля, суббота
|18:30
|Кубань (ЛФЛ)
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|6 октября, суббота
|14:00
|Локомотив
|0:1
|Кубань (ЛФЛ)
|39 тур
|14 апреля, суббота
|16:15
|Кубань (ЛФЛ)
|1:1
|Локомотив
|33 тур
|3 марта, суббота
|18:30
|Локомотив
|2:0
|Кубань (ЛФЛ)
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|21:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:1
|Локомотив
|7 тур
|30 апреля, суббота
|18:30
|Локомотив
|2:1
|Кубань (ЛФЛ)
|20 тур
|29 августа, суббота
|19:00
|Локомотив
|4:1
|Кубань (ЛФЛ)
|6 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|1:0
|Локомотив
|30 тур
|11 ноября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|2:3
|Кубань (ЛФЛ)
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|17:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:0
|Локомотив
|21 тур
|29 августа, воскресенье
|00:00
|Кубань (ЛФЛ)
|2:1
|Локомотив
|10 тур
|8 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Кубань (ЛФЛ)