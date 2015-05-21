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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Локомотив - Кубань (ЛФЛ)

21.05.2015, Четверг, 19:00 мск Астрахань, стадион Центральный Трансляция: "Россия 2" 18:55 (прямая) Россия. Кубок, Финал Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
5 тур
24 августа, воскресенье 19:30 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 19:30 Кубань (ЛФЛ) 1:3 Локомотив
8 тур
15 сентября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
20 апреля, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Локомотив
11 тур
6 октября, суббота 14:00 Локомотив 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
14 апреля, суббота 16:15 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Локомотив
33 тур
3 марта, суббота 18:30 Локомотив 2:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Локомотив
7 тур
30 апреля, суббота 18:30 Локомотив 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
29 августа, суббота 19:00 Локомотив 4:1 Кубань (ЛФЛ)
6 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:3 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Локомотив
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Кубань (ЛФЛ)
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